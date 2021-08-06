Диагностика аллергии: в каком случае нужно сдавать анализы и проводить тестирование?

Источник материала: ОНТ

О диагностике аллергии у детей рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Как понять, что у ребенка аллергия, например, на лекарство или он съел что-то, и проявилась аллергическая реакция на коже. Порой, ребенок не может четко описать причину возникновение реакции аллергического или псевдоаллергического характера. Родители, перестраховываясь, дают ему антигистаминные препараты.

Так делать нельзя. Как и не рекомендуется самостоятельно сдавать анализы на определенный аллерген. Консультация врача-аллерголога в данной ситуации первична. Именно в рамках консультации аллерголог может понять – имеет он дело с аллергической или псевдоаллергической реакцией.

Аллергия у детей бывает двух типов. Немедленного типа возникает в первые минуты, часы. Замедленного типа возникает в течение нескольких суток после попадания аллергена в организм ребенка.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Беларуси: «В последние 20-30 лет аллергизация населения очень выросла. Возникает много реакций. К примеру, сейчас по статистике считается, что крапивницей каждый второй человек в жизни хоть раз переболеет. Это может быть реакция на инфекцию, химию и т.д. Но это не означает, что человек аллергик».

Аллерголог подчеркнул, что если когда-то у человека возникла единичная аллергическая реакция на пищу, укус комара и т. п., то это не означает, что он – аллергик. Вопрос о том, есть или нет аллергии должен определять врач.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Беларуси: «Если человек считает, что у него есть какие-то аллергические проявления – сыпь, нарушения дыхания, то ему нужно обратиться к участковому врачу, который делает осмотр, собирает анамнез, при необходимости назначает минимальный перечень обследований. Если по результатам этих обследований мы заподозрим аллергию, тогда проводится аллерготестирование».

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