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Диагностика аллергии: в каком случае нужно сдавать анализы и проводить тестирование?
Источник материала: ОНТ
О диагностике аллергии у детей рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Как понять, что у ребенка аллергия, например, на лекарство или он съел что-то, и проявилась аллергическая реакция на коже. Порой, ребенок не может четко описать причину возникновение реакции аллергического или псевдоаллергического характера. Родители, перестраховываясь, дают ему антигистаминные препараты.
Так делать нельзя. Как и не рекомендуется самостоятельно сдавать анализы на определенный аллерген. Консультация врача-аллерголога в данной ситуации первична. Именно в рамках консультации аллерголог может понять – имеет он дело с аллергической или псевдоаллергической реакцией.
Аллергия у детей бывает двух типов. Немедленного типа возникает в первые минуты, часы. Замедленного типа возникает в течение нескольких суток после попадания аллергена в организм ребенка.
Аллерголог подчеркнул, что если когда-то у человека возникла единичная аллергическая реакция на пищу, укус комара и т. п., то это не означает, что он – аллергик. Вопрос о том, есть или нет аллергии должен определять врач.
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О диагностике аллергии у детей рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
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