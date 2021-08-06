Лукашенко прибыл в Гродно на открытие моста Восточный

Источник материала: ОНТ

Гродно на открытие моста Восточный" class="one-news__figure-img">

Мост как дорога в будущее. Президент в эти минуты принимает участие в торжественном открытии реконструированного моста в Гродно. Событие долгожданное.

Мост через Неман, получивший название «Восточный», самый высокий в стране. Идею строительства вынашивали больше 15 лет. Новая транспортная артерия позволит областному центру задышать свободнее.

Отыскать город, сопоставимый с Гродно по числу автомобилей, не так-то просто. Не все шло гладко. Новому мосту еще до его открытия пришлось пройти испытание ливнями. Проверка на прочность позволила укрепить Восточный. Мост стал подарком жителям к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: БЕЛТА

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