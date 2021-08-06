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Лукашенко прибыл в Гродно на открытие моста Восточный

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко прибыл в Гродно на открытие моста ВосточныйГродно на открытие моста Восточный" class="one-news__figure-img">

Мост как дорога в будущее. Президент в эти минуты принимает участие в торжественном открытии реконструированного моста в Гродно. Событие долгожданное. 

Мост через Неман, получивший название «Восточный», самый высокий в стране. Идею строительства вынашивали больше 15 лет. Новая транспортная артерия позволит областному центру задышать свободнее. 

Отыскать город, сопоставимый с Гродно по числу автомобилей, не так-то просто. Не все шло гладко. Новому мосту еще до его открытия пришлось пройти испытание ливнями. Проверка на прочность позволила укрепить Восточный. Мост стал подарком жителям к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Мост как дорога в будущее. Президент в эти минуты принимает участие в торжественном открытии реконструированного моста в Гродно. Событие долгожданное.  Мост через...
 
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