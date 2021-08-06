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Лукашенко прибыл в Гродно на открытие моста Восточный
Источник материала: ОНТГродно на открытие моста Восточный" class="one-news__figure-img">
Мост как дорога в будущее. Президент в эти минуты принимает участие в торжественном открытии реконструированного моста в Гродно. Событие долгожданное.
Мост через Неман, получивший название «Восточный», самый высокий в стране. Идею строительства вынашивали больше 15 лет. Новая транспортная артерия позволит областному центру задышать свободнее.
Отыскать город, сопоставимый с Гродно по числу автомобилей, не так-то просто. Не все шло гладко. Новому мосту еще до его открытия пришлось пройти испытание ливнями. Проверка на прочность позволила укрепить Восточный. Мост стал подарком жителям к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: БЕЛТА
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Мост как дорога в будущее. Президент в эти минуты принимает участие в торжественном открытии реконструированного моста в Гродно. Событие долгожданное. Мост через...
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