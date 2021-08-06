МОК на Олимпиаде в Токио лишил аккредитации двух тренеров белорусской команды – НОК Беларуси прокомментировал решение

Источник материала: ОНТ

Официальное заявление НОК Беларуси о решении дисциплинарной комиссии МОК опубликовано в Telegram-канале Team.by.

Это временные меры, отмечается в заявлении МОК. Процесс разбирательства по текущей ситуации продолжается на данный момент.



НОК Беларуси подтверждает эту информацию – тренеры вернутся в Минск в ближайшее время. Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать данное решение.





Фото: БЕЛТА

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