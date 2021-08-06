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МОК на Олимпиаде в Токио лишил аккредитации двух тренеров белорусской команды – НОК Беларуси прокомментировал решение
Источник материала: ОНТ
Официальное заявление НОК Беларуси о решении дисциплинарной комиссии МОК
Это временные меры, отмечается в заявлении МОК. Процесс разбирательства по текущей ситуации продолжается на данный момент.
Фото: БЕЛТА
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МОК на Олимпиаде в Токио лишил аккредитации двух тренеров белорусской команды – НОК Беларуси прокомментировал решение
Официальное заявление НОК Беларуси о решении дисциплинарной комиссии МОК опубликовано в Telegram-канале Team.by. Это временные меры, отмечается в заявлении МОК. Процесс...
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