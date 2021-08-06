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Пятисерийный фильм о попытке «цветной революции» в Беларуси «Блицкриг. День выборов» смотрите вечером на телеэкранах

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пятисерийный фильм о попытке «цветной революции» в Беларуси «Блицкриг. День выборов» смотрите вечером на телеэкранах

На кого сделали ставку те, кто решил провести в Беларуси «цветную революцию», какие использовались технологии и что было спланированно заранее? Наши коллеги сняли пятисерийный фильм о событиях прошлого и нынешнего годов. Накануне в эфир вышла вторая серия.

Вторая часть фильма называется «Блицкриг. День выборов». Именно так быстро хотели парализовать страну, вывести людей на улицу, построить баррикады, захватить здания и сооружения. 

Было видно, что одновременно почти во всех областях подготовлены группы людей, которые стремятся сорвать выборы путем провокаций. Задолго до 9 августа в Telegram-каналах особой направленности писались инструкции, как противостоять органам правопорядка. Работали профессионалы, которые опирались на прежний опыт действий в других странах.

Впереди еще три серии фильма. Выходят в эфир каждый день по одной всю неделю до воскресенья. Трансляцию ведут телеканалы «СТВ», «Беларусь-1» и «Беларусь-24».

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На кого сделали ставку те, кто решил провести в Беларуси «цветную революцию», какие использовались технологии и что было спланированно заранее? Наши коллеги сняли...
 
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