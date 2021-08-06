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ДТП в Слуцком районе: погибли двое мужчин, третий выжил. Следователи выясняют, кто был за рулем
Источник материала: ОНТ
В Слуцком районе в ДТП погибли два человека,
Дядя и старший племянник скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений, младшего племянника врачи осмотрели и отпустили. Мужчины, по предварительной информации, были в нетрезвом состоянии.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: СК Беларуси
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В Слуцком районе в ДТП погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.5 августа около 18:00, по данным следствия, в направлении автодороги Р43 по...
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