ДТП в Слуцком районе: погибли двое мужчин, третий выжил. Следователи выясняют, кто был за рулем

Источник материала: ОНТ

В Слуцком районе в ДТП погибли два человека, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.



5 августа около 18:00, по данным следствия, в направлении автодороги Р43 по второстепенной дороге в Renault 19 ехали трое мужчин: 37-летний дядя и два его племянника, 23 и 24 лет. Водитель не справился с управлением возле деревни Омговичи в Слуцком районе и съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. Следователи выясняют, кто именно находился за рулем.

Дядя и старший племянник скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений, младшего племянника врачи осмотрели и отпустили. Мужчины, по предварительной информации, были в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СК Беларуси

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