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Наталья Кочанова направила слова поддержки кубинцам в непростое время
Источник материала: ОНТ
Ситуация вокруг Кубы также широко обсуждается в эти дни. Страна, как и Беларусь, подвергается сильному внешнему давлению. Со стороны США идут и привычные санкции, и информационная война.
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова направила кубинскому народу послание со словами поддержки.
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Ситуация вокруг Кубы также широко обсуждается в эти дни. Страна, как и Беларусь, подвергается сильному внешнему давлению. Со стороны США идут и привычные санкции, и...
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