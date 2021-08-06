Наталья Кочанова направила слова поддержки кубинцам в непростое время

Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг Кубы также широко обсуждается в эти дни. Страна, как и Беларусь, подвергается сильному внешнему давлению. Со стороны США идут и привычные санкции, и информационная война.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова направила кубинскому народу послание со словами поддержки.

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