Почти 20%. Еще один белорусский банк повышает ставки по вкладам

Источник материала: Myfin



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Так, максимальный размер ставок для депозитов в национальной валюте поднялся до 19,75% годовых, в российских рублях – до 9,3%, в долларах США – до 3,75%, а в евро – до 3,25%.



У вклада «Шчодры» при размещении в белорусских рублях на 13 и 24 месяца номинальная ставка теперь составит 19,75% годовых. При размещении в российских рублях на 7 месяцев ставка выросла до 7,4%, а наиболее «щедрыми» стали депозиты на 13 и 24 месяца – 9,3% годовых.

По вкладу «Хуткi» для российских рублей ставки выросли до 7,4% годовых при размещении от 6 до 11 месяцев и до 9,3% – на 13 и 24 месяца.

Более прибыльными стали также вложения в долларах США и евро. На вкладах «Шчодры» и «Хуткi» максимальная процентная ставка увеличилась до 3,75% годовых для долларов США и до 3,25% – для евро. Наиболее выгодное предложение на обоих депозитах действует только при долгосрочном размещении на 24, 37 и 61 месяца.