У Беларусі «можна загінуць ад рук дыктатара». Міністар замежных спраў Літвы перасьцярог іракцаў

Источник материала: Свабода

Камэнтуючы інфармацыю беларускіх дзяржаўных СМІ пра іракца, які памёр ад траўмаў на мяжы, ён заявіў, што ў Літве ніхто зь мігрантаў ня быў паранены, ні ў каго не стралялі. А «за тое, што адбываецца зь іншага боку мяжы, адказвае дыктатар»:

«Сродкі інфармацыі рэжыму ў Беларусі пачалі пашыраць навіну пра нібыта забітага мігранта з Іраку. Мы ня маем магчымасьці праверыць гэтую інфармацыю і ў той жа час нават не атрымалі афіцыйнага паведамленьня. Ведаем толькі, што ў Літве ніхто ня быў паранены і ні ў кога не стралялі. Прэм’ер правільна сказала, што за тое, што адбываецца на другім баку мяжы, адказвае дыктатар. Цяпер перад Богам, потым і перад судом.

Зь іншага боку, мы ведаем, што дыктатар рабіў са сваімі грамадзянамі пасьля выбараў амаль роўна год таму. Больш за трыццаць тысяч чалавек былі асуджаныя за ўдзел у акцыях пратэсту або за нашэньне адзеньня няправільнага колеру. Тысячы зьбітых, згвалтаваных, застрашаных», — напісаў Ландсбергіс.

«Я хацеў бы спытаць — што ім замінае тыя ж крыважэрныя мэтады, якія яны ўжывалі супраць грамадзян Беларусі, стасаваць супраць якога-небудзь іракца, які адмаўляецца пераходзіць мяжу? Бо, як і свае людзі, — ён толькі „цела“, якое, калі ёсьць „патрэба“, можна зьнявечыць. Іракцам прадаюць бясьпечны шлях да шчасьця. Аднак паколькі Літва ўсё больш закрывае межы — то ня толькі Эўропа недасяжная, але нават магчымая сьмерць у руках дыктатара», — адзначыў Ландсбергіс.

Ён заклікаў іракцаў ня верыць прадаўцам «бясьпечнай дарогі ў шчасьце».

«Адзіны бясьпечны шлях у Эўропу — легальны шлях», — напісаў Ландсбергіс.

«Ня трэба ехаць у Беларусь. Улады Іраку ведаюць, што вас чакае, спытайцеся ў іх», — падсумаваў Ландсбергіс.

