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Число мигрантов на границе Беларуси и Польши растет каждый день

06.08.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший четверг польские пограничники перехватили 71 одного нелегального мигранта, пытавшегося попасть на территорию ЕС о стороны Беларуси.

«Вчера (5 августа) сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 71 иностранца за незаконное пересечение границы из Беларуси в Польшу. У иностранцев не было при себе документов, удостоверяющих личность. Все они (23 мужчины, 15 женщин и 33 несовершеннолетних), вероятно, являются гражданами Афганистана», - говорится в сообщении на сайте Пограничной службы Польши.

«После выполнения необходимых мероприятий в присутствии переводчика иностранцы отправятся в охраняемые центры». – сказано в сообщении.

Днем ранее погранслужба Литвы сообщила о задержании 62 нелегальных мигрантов.

 
 
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В минувший четверг польские пограничники перехватили 71 одного нелегального мигранта, пытавшегося попасть на территорию ЕС о стороны Беларуси.
 
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