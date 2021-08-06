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Врач-диетолог предупредили о риске развития рака от употребления арбузов
Источник материала: Партизан
По словам врача, бахчевые культуры могут удобряться азотистыми удобрениями с нитратами, которые опасны для здоровья.
Арбузы и дыни могут обрабатывать азотистыми удобрениями для быстрого созревания, из-за чего они могут нанести серьезный удар по здоровью человека и спровоцировать онкологию. Об этом
Как рассказала диетолог азотистые удобрения сами по себе не так вредны, но когда они попадают в желудочно-кишечный тракт человека, то они преобразуются во вредные соединения. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Как предупреждает специалист, как раз нитраты и могут вызывать онкологические заболевания.
«Иногда содержащиеся в полосатых ягодах нитраты могут совершить такое превращение даже в ЖКТ, а прямо в самом арбузе. Такое может произойти, если его хранят неправильно», – отметила она.
По словам эксперта, нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина и со временем могут привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также нитраты могут вызывать отравления, и поэтому арбуз нельзя назвать безопасным продуктом.
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