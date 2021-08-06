Томас Бах: дело Тимановской не окончено. Мы не изменим строй в Беларуси, но отделим от Игр нарушающих наши ценности





передает Прессбол со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил журналистам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах,Прессбол сона ТАСС.





Глава МОК отметил, что "с отзывом аккредитаций процедура не окончена".





"МОК не в позиции изменить политическую систему в стране", — сказал он на пресс-конференции. — Что касается вводимых санкций, то их задача — отделить от Игр тех, кто нарушает наши ценности".





Бах также напомнил, что МОК не признает избрание старшего сына белорусского лидера президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.





Относительно ситуации с Тимановский, дисциплинарной комиссии еще предстоит представить свои выводы, добавил глава МОК.





1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую против ее воли вывозят из Токио в Минск в связи с ее критикой тренерского штаба. Сначала она должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отсутствия нужного количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 метров отстранили двух белорусских бегуний. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, но она раскритиковала это в интернете.





Национальный олимпийский комитет Беларуси пояснил, что решение отправить Тимановскую на родину связано с ее "эмоционально-психологическим состоянием". Оргкомитет Олимпийских игр в Токио и МОК начали проверку по данному делу.





Тимановская получила польскую гуманитарную визу и 4 августа прибыла в Варшаву.











