Цифра дня. Сколько мигрантов из, предположительно, Афганистана задержали поляки на границе с Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Данные за 5 августа.

71 иностранца Задержали польские пограничники

Как сообщает TUT.BY , у мигрантов не было при себе документов. Предположительно, все они — граждане Афганистана, которые пришли из Беларуси. Из них 33 — несовершеннолетние. Задержанных отправили в охраняемые центры для иностранцев.





В последние дни увеличился поток мигрантов на белорусско-польском направлении. В среду польские пограничники задержали 62 нарушителей границы. Среди них оказались граждане Ирака, Ирана и Камеруна.