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Цифра дня. Сколько мигрантов из, предположительно, Афганистана задержали поляки на границе с Беларусью
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Данные за 5 августа.
71
иностранца
Задержали польские пограничники
Как сообщает
В последние дни увеличился поток мигрантов на белорусско-польском направлении. В среду польские пограничники задержали 62 нарушителей границы. Среди них оказались граждане Ирака, Ирана и Камеруна.
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