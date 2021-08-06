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Цифра дня. Сколько мигрантов из, предположительно, Афганистана задержали поляки на границе с Беларусью

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Данные за 5 августа.

71
иностранца

Задержали польские пограничники

Как сообщает TUT.BY, у мигрантов не было при себе документов. Предположительно, все они — граждане Афганистана, которые пришли из Беларуси. Из них 33 — несовершеннолетние. Задержанных отправили в охраняемые центры для иностранцев.

Цифра дня. Сколько мигрантов из, предположительно, Афганистана задержали поляки на границе с Беларусью

В последние дни увеличился поток мигрантов на белорусско-польском направлении. В среду польские пограничники задержали 62 нарушителей границы. Среди них оказались граждане Ирака, Ирана и Камеруна.

 
 
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