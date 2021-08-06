ДТП с участием девяти автомобилей в Ростовской области - 3 человека погибли

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей произошло в пятницу на участке трассы М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. В результате аварии погибли три человека, еще четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1070-м км федеральной автодороги М4 "Дон" (две грузовые и семь легковых машин). В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, еще четыре человека госпитализированы", - сообщил представитель ГУ МЧС.-0-