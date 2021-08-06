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В ночном ДТП в Оршанском районе пострадали 5 несовершеннолетних
Источник материала: БелТА
6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ночью в Оршанском районе микроавтобус столкнулся с трактором, шесть человек пострадали, из них пятеро - несовершеннолетние. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Около часа ночи 6 августа недалеко от деревни Хлусово Оршанского района 35-летний водитель микроавтобуса Iveco совершил наезд на стоящий в правой полосе трактор с техническими неисправностями. Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни.
В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 лет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.-0-
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В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 лет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
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