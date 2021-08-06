В ночном ДТП в Оршанском районе пострадали 5 несовершеннолетних

Источник материала: БелТА

6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ночью в Оршанском районе микроавтобус столкнулся с трактором, шесть человек пострадали, из них пятеро - несовершеннолетние. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Около часа ночи 6 августа недалеко от деревни Хлусово Оршанского района 35-летний водитель микроавтобуса Iveco совершил наезд на стоящий в правой полосе трактор с техническими неисправностями. Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни.

В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 лет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.-0-