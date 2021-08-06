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В "Брузгах" у одного водителя фуры нашли в тайнике парфюмерию, у другого - партию колбасы
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытки незаконного перемещения водителями большегрузов коммерческих партий товаров пресечены на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Нарушения выявлены в пункте пропуска "Брузги" с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.
В одном случае за обшивкой кабины и пластиковыми нишами обнаружена парфюмерия, сменные кассеты для бритья и стилусы общей стоимостью около Br14 тыс.
В другом большегрузе находились продукты питания. Из пустотелого пространства между металлической стенкой кабины и ее декоративной обшивкой извлечено 217 палок испанской колбасы весом около 40 кг.
Незаконно перемещаемый товар и седельные тягачи, как средства совершения административных правонарушений, изъяты до решения суда. В отношении водителей большегрузов начаты административные процессы. Общая стоимость товара и транспортных средств составила более Br190 тыс.-0-
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Попытки незаконного перемещения водителями большегрузов коммерческих партий товаров пресечены на белорусско-польской границе.
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