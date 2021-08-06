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Белорусский борец Александр Гуштын уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады

06.08.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын (97 кг) уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады в Токио.



Соперник белоруса Рейнерис Салас в первом периоде заработал четыре балла эффектным техническим действием и до конца поединка ушел в глухую оборону. Александр Гуштын смог сократить разницу в счете до минимума, пишет БЕЛТА, но на большее его не хватило.

Впрочем, если кубинец пробьется в финал, белорусский спортсмен получит шанс на участие в утешительном турнире за бронзу.
 
 
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Белорусский борец вольного стиля Александр Гуштын (97 кг) уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
 
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