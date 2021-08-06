Белорусский борец Александр Гуштын уступил сопернику из Кубы в 1/8 финала Олимпиады





пишет БЕЛТА, но на большее его не хватило. Соперник белоруса Рейнерис Салас в первом периоде заработал четыре балла эффектным техническим действием и до конца поединка ушел в глухую оборону. Александр Гуштын смог сократить разницу в счете до минимума,БЕЛТА, но на большее его не хватило.





Впрочем, если кубинец пробьется в финал, белорусский спортсмен получит шанс на участие в утешительном турнире за бронзу.