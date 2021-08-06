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В Толочинском районе отрезало конечности женщине, которая перелазила пути под поездом

06.08.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 августа в близи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.


Рельсы, железная дорога. Фото pixabay.com

Когда она забралась под стоящий вагон грузового состава, поезд тронулся, и женщина попала под колеса.

В результате наезда она получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечностей, сообщает ННВ со ссылкой на газету «Наша Талачыншчына» со ссылкой на следователя Толочинского РОСК Александра Козлова.

По предварительной версии из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения она не слышала неоднократные объявления по громкой связи о начале движения железнодорожного состава.
 
 
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1 августа в близи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.
 
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