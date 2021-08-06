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В Толочинском районе отрезало конечности женщине, которая перелазила пути под поездом
Источник материала: Партизан
1 августа в близи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.
Рельсы, железная дорога. Фото pixabay.com
Когда она забралась под стоящий вагон грузового состава, поезд тронулся, и женщина попала под колеса.
В результате наезда она получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечностей,
По предварительной версии из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения она не слышала неоднократные объявления по громкой связи о начале движения железнодорожного состава.
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1 августа в близи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.
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