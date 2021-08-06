ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: в Беларуси спасатели помогают собирать урожай, в Армении готовятся к ненастью

06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Лебединой песней лета» станут эти выходные и начало следующей недели в Москве. Это будут последние дни, когда воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщили в центре «Фобос». Сегодня на улицах российской столицы будет много воды: в прогнозе дождь и комфортные плюс 22. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Солнце в Казахстане разгорячилось до экстремальных для августа значений. На юге страны плюс 45. На севере не ниже 30. Терпеть зной осталось недолго: к воскресенью циклон с Северного Ледовитого океана подбросит порцию дождей и гроз. Горожанам осадки принесут долгожданную прохладу, а для жителей горных сел могут стать настоящей проблемой. Так, накануне из-за дождей в горах Алматы сошел сель. Поток грязи, воды и камней смыл популярную экологическую тропу в ущелье Левый Талгар. Она теперь недоступна для туристов. Любителям походов лучше временно воздержаться от путешествий в горы.

«Климат начал вести себя шокирующим образом»

Последствия глобального потепления уже необратимы?
Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности действует в Беларуси из-за гроз и сильного ветра порывами до 20 метров в секунду. Картину ненастья дополнят дожди. На западе страны это будут настоящие ливни, которые могут усложнить работу аграриев.
Собрать урожай без потерь на полях помогают спасатели: готовят технику и даже сами садятся за руль комбайнов. В уборке зерновых культур задействованы около 70 сотрудников МЧС.

Армения

Армения готовится принять ненастье. В выходные в республику придут дожди, в некоторых районах прошумят грозы и град. Влага так необходима урожаю. Тем более через неделю в стране будут праздновать День освящения винограда, первый сбор солнечных ягод. Почти всю неделю в республике стоит изнуряющая жара. Сегодня днем в Ереване до плюс 38.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by