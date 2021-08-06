Погода в СНГ: в Беларуси спасатели помогают собирать урожай, в Армении готовятся к ненастью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Лебединой песней лета» станут эти выходные и начало следующей недели в Москве. Это будут последние дни, когда воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщили в центре «Фобос». Сегодня на улицах российской столицы будет много воды: в прогнозе дождь и комфортные плюс 22. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Солнце в Казахстане разгорячилось до экстремальных для августа значений. На юге страны плюс 45. На севере не ниже 30. Терпеть зной осталось недолго: к воскресенью циклон с Северного Ледовитого океана подбросит порцию дождей и гроз. Горожанам осадки принесут долгожданную прохладу, а для жителей горных сел могут стать настоящей проблемой. Так, накануне из-за дождей в горах Алматы сошел сель. Поток грязи, воды и камней смыл популярную экологическую тропу в ущелье Левый Талгар. Она теперь недоступна для туристов. Любителям походов лучше временно воздержаться от путешествий в горы.