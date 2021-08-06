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«Наговорят со страху, что начальник ворует и берет взятки» — как подготовить сотрудников и бизнес к проверкам налоговой
06.08.2021 13:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Не „доводите“ своих сотрудников — обиженный человек может направиться из вашего офиса прямиком в налоговую инспекцию», — рекомендует соучредитель бухгалтерской компании
В последнее время в информационном пространстве часто появляются новости о внеплановых проверках белорусских компаний налоговой инспекцией, визитах ДФР. Как понять, что ваш бизнес попал в поле зрения проверяющих органов? Как подготовиться к их визиту и что делать, если к вам уже пришли — читайте в материале.
— В рамках проверки налоговые органы могут не только удаленно изучать информацию о вашей компании (камеральная проверка), но и заглянуть к вам в офис без предупреждения (выездная проверка). Чтобы визит проверяющих не стал для вас сюрпризом, рассмотрим виды выездных проверок.
1. Плановые. Как правило, в поле зрения проверяющих органов попадают компании с высокой степенью риска (критерии оценки степени риска можно посмотреть
2. Внеплановые. Проводится, когда у налоговой уже есть информация о компании или собственнике, которую необходимо проверить (поступила жалоба, были отмечены серьезные нарушения).
Если вы заметили предпосылки для внеплановой проверки вашей компании или нашли свою организацию в опубликованных списках, обратитесь к налоговому адвокату для выработки стратегии. Не лишним будет провести аудит компании.
Как подготовиться к проверке
4. Храните важные документы в электронном виде. Как правило, проверяющие органы изымают первичную документацию. Чтобы всегда иметь доступ к необходимым для работы документам, рекомендую хранить информацию на облачном сервисе. Для входа в облако используйте двухфакторную авторизацию (а также для входа в почту, доступа к виртуальным дискам и вообще везде, где это возможно). Пароли должны знать только вы.
5. Подготовьте команду. Проверяющие органы будут опрашивать ваших работников о процессах компании, контрагентах и сделках.
Нередки случаи, когда люди в стрессе рассказывают небылицы о своем руководстве: «Начальник и ворует, и берет взятки, только отпустите меня домой, пожалуйста».
Сотрудники обязаны отвечать на вопросы в соответствии с должностными инструкциями. По полученной информации в ходе допросов Комитет госконтроля будет проводить дополнительную проверку компании и ее собственника.
Что делать, если к вам уже пришли
Особое внимание проверяющие органы обращают на систему налогообложения вашей компании. Если вы используете льготную систему, будьте готовы документально подтвердить право на получение налогового преимущества. При общей системе налогообложения компании проверяющие органы обращают внимание на затраты организации (в первую очередь управленческие, консалтинговые и рекламные услуги).
Возможные санкции за уклонение от уплаты налогов. Статья
Рассмотрим несколько примеров, когда проверки закончились не в пользу компаний.
Провели инвентаризацию и пересчитали налоги: кейсы торговых компаний
1. Нарушение условий валютных договоров.
Компания экспортировала продукцию в Китай и не заботилась о репатриации валютной выручки (
Были запрошены следующие документы:
В результате: КГК установил превышение сроков завершения внешнеторговых операций с наложением штрафа за каждый день просрочки.
2. Занижение налога на прибыль.
Белорусская компания импортировала мобильные телефоны из Китая и реализовывала их в Беларуси через представителей и мобильных операторов. По договору с мобильным оператором стоимость гаджетов, не пригодных к ремонту, поставщик должен был компенсировать за свой счет.
Налоговые органы проверили условия сделки и посчитали их некорректными. По их мнению, белорусская компания должна была вернуть не пригодные для ремонта телефоны в Китай, а не относить возмещение неустойки операторам в статью собственных расходов, так как это уменьшает сумму налога на прибыль.
В результате: стоимость неремонтопригодных товаров сняли с затрат, налоги на прибыль пересчитали в соответствии с новой суммой. Также поставщик не посчитал нужным перевести товарные накладные с китайского на русский язык. Налоговая вычла суммы, затраченные на покупку продукции, из статьи расходов компании и начислила налог на прибыль в размере 18% на всю партию товара.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, проверяйте ваши договоры с поставщиками:
3. Умышленное занижение налогооблагаемой базы по налогу на НДС.
Белорусская компания приобретала замороженную рыбу для реализации в России с НДС 0%, но на самом деле отправляла в страну-соседку лишь малую часть продукции. Согласно разъяснениям директора, нереализованный товар хранился на складе в морозильниках. При проверке рыбу на складе не обнаружили.
В результате: компании начислили налоги в полном размере, а исчезнувший товар приравняли к реализованному.
4. Пропажа или порча продукции.
Белорусская компания импортировала мобильные телефоны из Китая. Перед отгрузкой китайская компания сфотографировала партию товара, тем самым подтвердив его целостность. При приемке на складе временного хранения была обнаружена недостача — 600 коробок.
Представители транспортной компании не стали составлять акт о недостаче товара. Исчезнувшие 600 коробок отнесли в статью расходов предприятия, а НДС, уплаченный при растаможке товара, приняли к вычету в полном объеме.
В результате: проверяющие органы провели инвентаризацию склада, признали недостачу реализованной и доначислили компании налог на прибыль в размере 18%.
Пропажу или порчу продукции необходимо фиксировать законно. Для этого стоит вызвать милицию и оформить акт о хищении при свидетелях. В противном случае при отсутствии документов о неполной приемке товар считается оприходованным в полном объеме.
Кейсы уклонения от уплаты налога на заработную плату
1. Манипуляции с ФСЗН.
Руководство фитнес-клуба решило сэкономить на налоговых отчислениях: директор уволил своих сотрудников, чтобы они открыли ИП и оформились в компанию по
В результате: договоры с ИП приравняли к
2. Приобретение услуг у ИП.
Предприниматель оказывал управленческие услуги для крупной сети торговых центров и выплачивал налоги по упрощенной системе налогообложения. Налоговые органы заинтересовала сумма выручки ИП, отраженная в декларации за 2020 год, — 400 000 бел. руб (около $ 158 800) при
Проверке подлежали следующие аспекты:
В результате: компанию признали
Кейсы ИТ-компаний
1. «Попались» на договоре оферты.
ИТ-компания использует в работе мобильные приложения из AppStore, фото или видеоматериалы со стоковых порталов, удаленную конференц-связь и коммуникационное программное обеспечение Zoom. Фирма приобретает контент и услуги по договору оферты, расплачиваясь корпоративной картой.
В результате: при детальном рассмотрении договора оферты налоговые органы выявили принадлежность стокового сервиса, а также компании Zoom Video Communications Inc. к
Обращайте внимание на договор оферты и проверяйте принадлежность получателя денежного перевода к офшорным зонам.
В этом может помочь информационный ресурс
2. Отклонение от бизнес-плана резидента ПВТ.
ИТ-компания, которая является резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), обязана соблюдать собственный бизнес-проект, который представила Наблюдательному совету парка в момент регистрации. Компания, кейс которой рассматриваем, сосредоточилась на показателях по выручке. В итоге пострадали производительность труда, рентабельность и уровень среднемесячной заработной платы. Инвестиционный план в части основных средств и нематериальных активов не выполнялся.
В результате: по итогам годовых отчетов Наблюдательный совет предложил лишить ИТ-компанию статуса резидента в связи с систематическими нарушениями бизнес-плана. В случае исключения из ПВТ компания будет вынуждена выплатить налоги по общей системе налогообложения за каждый год, в котором было зафиксировано нарушение.
Еще на стадии вступления в ПВТ нужно разумно подходить к составлению бизнес-плана. Все написанное в бизнес-проекте должно быть реалистичным. Вы должны четко осознавать, чем компания будет заниматься, какие проекты намерена реализовать и какие финансовые результаты ожидаются от данных активностей.
Вместо вывода — простые советы
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«Наговорят со страху, что начальник ворует и берет взятки» — как подготовить сотрудников и бизнес к проверкам налоговой
«Не "доводите" своих сотрудников - обиженный человек может направиться из вашего офиса прямиком в налоговую инспекцию», - рекомендует соучредитель бухгалтерской...
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