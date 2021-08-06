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В МОК не исключили новые санкции против Беларуси
Источник материала: Навiны
По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, Национальный олимпийский комитет Беларуси может попасть под новые санкции из-за ситуации с Кристиной Тимановской.
Бах заявил, что это будет решать дисциплинарная комиссия: «Процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать».
Глава олимпийского движения считает, что МОК не может поменять политическую позицию в стране, но от ответственности за защиту спортсменов организацию никто не освобождал: «И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям».
Он напомнил, что в конце прошлого года МОК ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
4 августа белорусская бегунья Кристина Тимановская
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
Команда Народного антикризисного управления
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По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, Национальный олимпийский комитет Беларуси может попасть под новые санкции из-за ситуации с...
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