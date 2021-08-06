В МОК не исключили новые санкции против Беларуси

По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, Национальный олимпийский комитет Беларуси может попасть под новые санкции из-за ситуации с Кристиной Тимановской.



Фото МОК

Бах заявил, что это будет решать дисциплинарная комиссия: «Процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать».

Глава олимпийского движения считает, что МОК не может поменять политическую позицию в стране, но от ответственности за защиту спортсменов организацию никто не освобождал: «И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям».

Он напомнил, что в конце прошлого года МОК ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

4 августа белорусская бегунья Кристина Тимановская прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, чтобы спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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