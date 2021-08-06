В Новой Боровой появятся «невесомые» арт-объекты со смыслом

Лучшие идеи арт-объектов для Новой Боровой выбраны во время открытого конкурса «Единство в разнообразии». Ими стали шар на лестнице и меняющий лампочку строитель на стремянке. Их предложил тандем известного скульптора Константина Селиханова и маститого архитектора Юрия Градова.

Арт-объекты создадут и установят до конца года. Они пропишутся на разворотных кольцах улицы Авиационной в Новой Боровой. Помимо возможности воплотить свой проект в жизнь, победители конкурса получат 1000 долларов призовых.

Первая работа с рабочими названиями «Меняем свет» и «Включено» изображает строителя, меняющего лампочку на стремянке. Собирательный образ символизирует начало жизни в новом доме и квартале. Лампочка словно вкручена в небо, связывая между собой земное и небесное.

Диалог со «строителем» будет вести другой арт-объект – «Полёт» (или «Вверх»). Его образует лестница, сдерживающая рвущийся в небо большой воздушный шарик. Жёлтый цвет и круглая форма шара напоминает солнце, а композиция отсылает к истории места, где когда-то находился аэродром. По замыслу авторов, она воплощает неудержимое устремление вверх.

На конкурс были поданы и другие интересные идеи. Среди них – воздушный дом, парящее над Новой Боровой облако, космический корабль из традиционных белорусских материалов, ажурные металлические головы мужчины и женщины, стрелка и геотег. А еще – водонапорная башня, берёзовый лист, узелки и клубок из гигантских цветных ниток. Их авторы обратились к разнообразным материалам – от нержавеющей стали, фибробетона и армированного стеклопластика до лиственничного гонта и камыша.

Эскизные проекты участников конкурса «Единство в разнообразии» можно увидеть на виртуальной выставке. Каждый из них включает в себя два арт-объекта и представлен в виде объёмного макета. Всего на выставке представлен 21 эскизный проект от 16 участников конкурса (от каждого участника допускалось до 3 вариантов).

В экспозицию вошли работы мэтров белорусского искусства – Максима Петруля, Павла Войницкого, Константина Селиханова и Юрия Градова. Представлены и эскизы талантливых молодых художников и архитекторов, в том числе Ольги Орсик, Андрея Бусла (Hutkasmachnaa), Дмитрия Чужакова (DSNT87) и архитектурной группы Radical Passive.

«Конкурс превзошёл все ожидания по количеству участников и глубине раскрытия темы. Художникам и архитекторам удалось показать, насколько необычным, смелым и ярким может быть паблик-арт. В своих проектах участники вышли за рамки традиционной городской скульптуры и предложили по-настоящему оригинальные и нестандартные проекты мирового уровня. Интересных работ оказалось так много, что мы решили открыть виртуальную выставку и предложить всем оценить разнообразие идей», – отметила директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Экспертное жюри выбирало победителя по разным критериям: оригинальность творческого замысла, современный подход к художественному решению среды, внимание к окружающей архитектурной застройке, ценностям Новой Боровой и её жителей.

Победители конкурса широко известны в стране и за рубежом. Белорусский скульптор Константин Селиханов представлял Беларусь в 2019 году на 58-й Венецианской биеннале. Архитектор Юрий Градов работал, в частности, над мемориальным ансамблем «Хатынь», памятником Якубу Коласу в центре Минска , станциями метро «Площадь Ленина» и «Немига».

Конкурс «Единство в разнообразии» провела группа компаний «А-100 Девелопмент» в рамках проекта «A-100 ART». Проект создан для поддержки и развития белорусской культуры и искусства. Одно из его направлений — современное искусство и создание арт-объектов для жилых кварталов.