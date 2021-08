«Аўтаматныя чэргі не сьціхаюць». Літоўскі праваабаронца расказаў, як выглядае супрацьстаяньне вакол мігрантаў на мяжы

Источник материала: Свабода

«Сёньня была адна з самых цяжкіх начэй у маім жыцьці, калі я назіраў за выкананьнем рашэньня міністра ўнутраных спраў пра стрымліваньне мігрантаў каля мяжы» — напісаў у фэйсбуку катралёр па правах чалавека парлямэнту Літвы Вітаўтас Валенцінавічус, перадае Delfi.lt .

«Мы абʼехалі Друскеніцкую заставу. Там беларускія памежнікі запускалі асьвятляльныя ракеты і назіралі за нашымі памежнікамі з вышкі. Акрамя таго, беларускія памежнікі былі разасяроджаныя ў лесе. Мы бачылі, што рух у Беларусі інтэнсіўны».

А 4-й гадзіне праваабаронца прыехаў да месца, дзе літоўскія памежнікі вярнулі ў Беларусь 45 мігрантаў.

«Яны стаялі на беларускім баку і малілі пашкадаваць іх, пусьціць у Літву — бясьпечную краіну ЭЗ. Тады літоўскія памежнікі з словамі „go to a safe coutry — Belarus, go away“ пачалі праганяць іх далей ад мяжы. Група ня зрушылася».

«У бок Літвы пайшла жанчына зь дзіцем, яна не зважала на крыкі літоўскіх памежнікаў. Чую па рацыі — не ўпускаць. Жанчына зь дзіцем не баіцца нават сабаку. Абняўшы дзіця, просіць пашкадаваць яе і ўпусьціць у Літву. Астатнія таксама просяць прыняць жанчыну зь дзіцем. У руках у жанчыны кропельніца, нібыта дзіцё з кропельніцай. Аднак памежнікі падышлі, пабачылі, што гэта падман, таму жанчыне загадалі вяртацца назад. Але яна ня рухалася, і памежнікі ўзялі яе пад рукі і перанесьлі ў бок Беларусі. Плач дзіцяці».

