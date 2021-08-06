ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женская байдарка-четверка из Беларуси вышла в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров

06.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белоруски вышли в полуфинал гребли байдарок-четверок на 500 м на Олимпиаде в Токио.



"Квартет белорусок Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок заняли первое место в заезде 1/4 финала на дистанции 500 м и 7 августа выступит в полуфинале Олимпиады", - говорится в сообщении в Facebook Национального олимпийского комитета в пятницу.

В НОК отметили, пишет interfax.by, что мужская байдарка-четверка Никита Бориков, Илья Федоренко, Владислав Литвинов, Дмитрий Натынчик также выступят в полуфинале заезда на 500 м. Он тоже состоится 7 августа.

Кроме того, в полуфинал в гребле на каноэ-двойке на 500 м (пройдёт 7 августа) вышли Надежда Макарченко и Дарина Пикулева. "В своем заезде они стали третьими, пропустив вперед соперниц из Канады и Молдовы", - рассказали в НОК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски вышли в полуфинал гребли байдарок-четверок на 500 м на Олимпиаде в Токио.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрэй Палуда: «Чым больш скоцкія ўмовы, тым больш праяўляюцца чалавечыя якасці»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by