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Женская байдарка-четверка из Беларуси вышла в полуфинал ОИ на дистанции 500 метров
Источник материала: Партизан
Белоруски вышли в полуфинал гребли байдарок-четверок на 500 м на Олимпиаде в Токио.
"Квартет белорусок Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок заняли первое место в заезде 1/4 финала на дистанции 500 м и 7 августа выступит в полуфинале Олимпиады", - говорится в сообщении в Facebook Национального олимпийского комитета в пятницу.
В НОК отметили,
Кроме того, в полуфинал в гребле на каноэ-двойке на 500 м (пройдёт 7 августа) вышли Надежда Макарченко и Дарина Пикулева. "В своем заезде они стали третьими, пропустив вперед соперниц из Канады и Молдовы", - рассказали в НОК.
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Белоруски вышли в полуфинал гребли байдарок-четверок на 500 м на Олимпиаде в Токио.
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