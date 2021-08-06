ДТП под Оршей — пострадали шесть человек













пишет Аршанская газета со ссылкой на областное ГАИ. Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни,Аршанская газета сона областное ГАИ.













В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 18 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.





Отдел ГАИ УВД Оршанского райисполкома.