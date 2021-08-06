Шрайбман: на границе возможны случайные инциденты, а так и начинаются войны





Артём Шрайбман / Еврорадио





рассказал политический аналитик Артём Шрайбман. Об этом в эфире Еврорадиополитический аналитик Артём Шрайбман.





“Обе страны этого процесса — и Литва, и Беларусь — заявили свою готовность повышать ставки. Для Лукашенко это дело принципа — не прогнуться. Хотя я думаю, что если бы Литва довела до готового решения блокировку поставок в свои порты калийных удобрений из Беларуси, то мигрантский поток пересох бы довольно быстро или был перенаправлен, например в Польшу.





Пока Литва настроена на то, чтобы не уступать: ужесточает контроль и действия на границе. И Беларусь делает то же самое. Это логика эскалации: люди с оружием с обеих сторон, это нас ведёт даже, возможно, к случайным инцидентам. Простите, но так всегда и начинались многие войны, где напряжённость с двух сторон даже без понятного приказа начинать перестрелки к этим перестрелкам приводила”, — сказал Шрайбман.





Ситуация горючая и взрывоопасная, считает эксперт. Особенно если учитывать, что сейчас на границе будут проходить совместные учения с Россией “Запад-2021”.





Но за Литвой стоят НАТО и ЕС. Захочет ли Кремль поддерживать официальный Минск в возможном конфликте?





“Именно поэтому я не предсказываю какой-то войны региональной. Это за гранью интересов крупных держав. И вряд ли лишь потому, что Минск хочет понервировать Вильнюс, мы придём к прямому столкновению сверхдержав в нашем регионе. Как бы парадоксально это ни звучало, но Путину не нужна очередная эскалация, он сейчас вроде на другой волне с Западом: скорее регулирует какие-то спорные вопросы по, например, “Северному потоку”. Он в какой-то пиковый момент может одёрнуть Лукашенко. Я тоже сомневаюсь, что есть готовность начинать полномасштабную войну в ответ на белорусские абсолютно понятные, политически мотивированные приграничные провокации”, — продолжает Шрайбман.





Однако, по его мнению, даже малого инцидента может хватить, чтобы Лукашенко внутри страны ввёл военное положение и каким-то образом ещё больше усилил репрессии — просто заморозил в стране экономическую и политическую жизнь.









Литва не пускает мигрантов, Беларусь не пускает их обратно. Что будет делать Минск? Неужели начнуть стрелять?





“По мигрантом вряд ли [будут стрелять]. Их могут перенаправить в Польшу. В принципе, такие инциденты уже были. Могут вместо иракцев начать завозить людей из Афганистана, где ситуация в связи с наступлением Талибана тоже нестабильна. Какие конкретно это может принять формы на границе, мне сложно сказать, потому что ситуация аномальная. Какие-то мигранты могут начать бунтовать от такого отношения.





Самое главное, что атмосфера нервозности проецирует враждебное отношение. Если бы раньше какая-то патрульная группа одной стороны заехала случайно на территорию чужого государства, то её бы просто коллеги-пограничники проводили бы обратно. А сейчас могут получить приказ стрелять”, — продолжает эксперт.





Беларусь всё больше становится государством-изгоем. Какие из-за этого будут последствия для страны? Белорусские лоббисты на Западе будут бесполезны?





“Теперь что бы ни произошло в мире с Беларусью, это будут воспринимать через призму такой европейской Северной Кореи или европейской Ливии при Каддафи, через призму очередного скандала. Именно так родилась ситуация с Тимановской, которая вряд ли бы стоила такого резонанса в другие времена. Именно так теперь воспринимается история то ли с суицидом, то ли с убийством деятеля белорусской эмиграции в Украине: мы не знаем, что произошло, но если почитать западную прессу, то никто даже не рассматривает другие версии. То, что это случилось по действию или по заказу белорусских спецслужб, воспринимается уже как аксиома”.





Такая атмосфера, по мнению Шрайбмана, подталкивает западных политиков к новым санкциям, которые, вполне вероятно, можно будет увидеть уже в августе.