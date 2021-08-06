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Глобальный "конвейер течений" практически достиг коллапса

06.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный "конвейер течений" начал терять стабильность и близок к коллапсу.


Атлантический океан (фото носит иллюстративный характер)

Об этом заявила климатолог Никлас Бурс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал Nature Climate Change.

"Конвейером течений" ученые называют систему взаимосвязанных глубинных потоков, которые переносят воду практически по всему Мировому океану. Климатологи подозревают, что в прошлом этот круговорот работал иначе.

Именно из-за этого примерно 2,6 млн лет назад мог начаться ледниковый период. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" был сильно ослаблен или вообще перестал работать, в результате чего полюса замерзли, и ледники стали наступать на умеренные широты.

Недавние наблюдения океанологов и климатические модели показывают, что в последние десятилетия AMOC значительно замедлилась. Однако пока ученые не могут сказать, когда именно начался этот процесс и с какой скоростью он идет. Многие исследователи считают, что эти перемены произошли относительно недавно в результате потепления вод Атлантики и ускорения таяния ледников Арктики и Гренландии.

Ученые допустили, что "конвейер течений" замедляется как минимум с 1880 года и при этом он стал значительно более нестабильным.

"Я не ожидал, что тех излишков пресной воды, которые попали в Атлантику за прошлый век, хватит для того, чтобы так сильно поменять характер движения Атлантического меридионального кругового течения. Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация", - сказал климатолог.
 
 
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Атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный "конвейер течений" начал...
 
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