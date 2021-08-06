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Глобальный "конвейер течений" практически достиг коллапса
Источник материала: Партизан
Атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный "конвейер течений" начал терять стабильность и близок к коллапсу.
Атлантический океан (фото носит иллюстративный характер)
Об этом заявила климатолог Никлас Бурс,
"Конвейером течений" ученые называют систему взаимосвязанных глубинных потоков, которые переносят воду практически по всему Мировому океану. Климатологи подозревают, что в прошлом этот круговорот работал иначе.
Именно из-за этого примерно 2,6 млн лет назад мог начаться ледниковый период. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" был сильно ослаблен или вообще перестал работать, в результате чего полюса замерзли, и ледники стали наступать на умеренные широты.
Недавние наблюдения океанологов и климатические модели показывают, что в последние десятилетия AMOC значительно замедлилась. Однако пока ученые не могут сказать, когда именно начался этот процесс и с какой скоростью он идет. Многие исследователи считают, что эти перемены произошли относительно недавно в результате потепления вод Атлантики и ускорения таяния ледников Арктики и Гренландии.
Ученые допустили, что "конвейер течений" замедляется как минимум с 1880 года и при этом он стал значительно более нестабильным.
"Я не ожидал, что тех излишков пресной воды, которые попали в Атлантику за прошлый век, хватит для того, чтобы так сильно поменять характер движения Атлантического меридионального кругового течения. Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация", - сказал климатолог.
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Атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный "конвейер течений" начал...
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