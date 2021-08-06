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Митрополит Минский и Заславский заложил капсулу в памятник Георгию Конисскому в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская церковь 6 августа чтит память святителя Георгия Конисского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее значимый след в истории церкви оставило его служение в сане архипастыря в самый трудный период для православной Белой Руси. Время, когда католические власти Речи Посполитой вели к окончательному уничтожению православия.
Чтобы почтить память небесного покровителя, в город на Днепре приехали священнослужители со всей страны во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. В память о святителе Георгии, который восстановил православие по всей Беларуси, в Могилеве появится мемориал.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Для могилевчан очень важно, что возрождаются культурные ценности, особенно для молодежи, которая здесь будет прогуливаться, проходиться, видеть такие святые места.
Это наша культура, история. Это значимо не только для Могилева, но и для Беларуси.
Памятник из бронзы высотой 8 метров установят у подножия лестницы, ведущей в парк Подниколье.
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Новости Беларуси. Белорусская церковь 6 августа чтит память святителя Георгия Конисского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее значимый след в...
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