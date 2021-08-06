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Виктория Меннанова: НОК будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации

06.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот как пояснила ситуацию Виктория Меннанова, начальник отдела информации НОК Беларуси.

Виктория Меннанова: НОК будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации

Виктория Меннанова, начальник отдела информации НОК Беларуси:
На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они имеют полное право обжаловать данное решение.

В свою очередь мы по-прежнему открыты для диалога и находимся в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом для выяснения всех обстоятельств данного решения. Национальный олимпийский комитет Беларуси отстаивает и далее будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио...
 
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