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Виктория Меннанова: НОК будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Меннанова, начальник отдела информации НОК Беларуси:
В свою очередь мы по-прежнему открыты для диалога и находимся в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом для выяснения всех обстоятельств данного решения. Национальный олимпийский комитет Беларуси отстаивает и далее будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.
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Виктория Меннанова: НОК будет защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации
Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении аккредитации на Играх в Токио...
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