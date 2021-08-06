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«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безвозмездное донорство от брестских десантников. Полсотни военнослужащих вызвались пополнить запасы станции переливания крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К благотворительной акции решили присоединиться все, вне зависимости от должностей и званий – от командира до солдата. В одной из казарм обустроили импровизированный пункт переливания крови. Сперва каждого военнослужащего осматривает медик, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. Затем нехитрая процедура забора дозы крови. От каждого донора – примерно 450 миллилитров.
Иван Денисенко, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Леонид Гончаренок, начальник связи 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Александр Ильюкевич, командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Только за день от военнослужащих медики закрыли суточную потребность в донорской крови.
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«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?
Новости Беларуси. Безвозмездное донорство от брестских десантников. Полсотни военнослужащих вызвались пополнить запасы станции переливания крови, сообщили в...
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