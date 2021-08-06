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«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

06.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безвозмездное донорство от брестских десантников. Полсотни военнослужащих вызвались пополнить запасы станции переливания крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

К благотворительной акции решили присоединиться все, вне зависимости от должностей и званий – от командира до солдата. В одной из казарм обустроили импровизированный пункт переливания крови. Сперва каждого военнослужащего осматривает медик, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. Затем нехитрая процедура забора дозы крови. От каждого донора – примерно 450 миллилитров. 

«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

Иван Денисенко, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
В период пандемии это еще более важно, чем в обыденный день. Плюс многие люди зависят от тех добрых граждан, которые всегда готовы помочь. Это не зависит от профессии, это зависит от самого человека.

«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

Леонид Гончаренок, начальник связи 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
С лейтенантских времен, с года 1998-го, а в 2007-м стал почетным донором. Сдаю, когда есть возможность. Важно, потому что кровь нужна кому-то. Может, кому-то жизнь спасет, может, еще в каком-то случае пригодится.

«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

Александр Ильюкевич, командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Идея родилась в преддверии нашего профессионального праздника – Дня десантника. Я довел до личного состава, кто желает, причем на безвозмездной основе, сдать кровь, поучаствовать в акции, чтобы за нами последовали другие воинские части, соединения.

Только за день от военнослужащих медики закрыли суточную потребность в донорской крови. 

 
 
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Новости Беларуси. Безвозмездное донорство от брестских десантников. Полсотни военнослужащих вызвались пополнить запасы станции переливания крови, сообщили в...
 
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