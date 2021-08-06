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Кадимагомедов завоевал для Беларуси серебро на Играх в Токио

06.08.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В активе белорусской олимпийской сборной появилась четвертая медаль.

Кадимагомедов завоевал для Беларуси серебро на Играх в Токио
Фото НОК

Сегодня серебро нашей дружине принес борец-вольник Магомедхабиб Кадимагомедов.

В финале соревнований в категории 74 кг он уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

На данный момент у Беларуси одно золото, лва серебра и одна бронза.

 

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В активе белорусской олимпийской сборной появилась четвертая медаль.
 
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