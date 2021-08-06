Кадимагомедов завоевал для Беларуси серебро на Играх в Токио

В активе белорусской олимпийской сборной появилась четвертая медаль.



Фото НОК

Сегодня серебро нашей дружине принес борец-вольник Магомедхабиб Кадимагомедов.

В финале соревнований в категории 74 кг он уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

На данный момент у Беларуси одно золото, лва серебра и одна бронза.