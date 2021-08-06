МИД Японии назвал «неправомерным и недопустимым» давление на Тимановскую со стороны властей Беларуси

Оказание давление на легкоатлетку Кристину Тимановскую со стороны белорусских властей неправомерно и недопустимо, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Японии, которое опубликовало посольства этой страны в Беларуси.





«4 августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, планировавшая просить политическое убежище в третьей стране, покинула Японию и на следующий день благополучно прибыла в Польшу, — отмечается в заявлении. — Правительство Японии, опираясь на международные стандарты в области прав человека и придавая наивысший приоритет обеспечению личной безопасности Кристины Тимановской, безопасности ее перемещения в желаемую страну назначения и защите ее базовых прав, совместно с причастными ведомствами и организациями действовало, руководствуясь данными критериями».

МИД Японии выражает благодарность за содействие Международному олимпийскому комитету (МОК) и Токийскому организационному комитету Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Оказание давления на Тимановскую со стороны властей Беларуси в разгар Олимпийских игр, которые являются праздником мира, с целью принудить ее к возвращению в страну без ее согласия в связи с тем, что она выразила свое мнение об организации соревнований, неправомерно и недопустимо, — подчеркивается в заявлении. — С выборов президента Республики Беларусь прошел почти год. К большому сожалению, по-прежнему нельзя отметить улучшения обстановки в Беларуси. Япония вновь настойчиво призывает власти Беларуси незамедлительно прекратить произвольные задержания и насилие в отношении граждан и начать национальный диалог, основанный на принципах верховенства права и демократии».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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