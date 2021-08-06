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Перед выходными существенно упали все основные валюты
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Свои позиции 6 августа они завершили на следующих позициях:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
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