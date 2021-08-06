Перед выходными существенно упали все основные валюты

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.





Свои позиции 6 августа они завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5140 белорусского рубля (−0,0108 пункта);

евро — 2,9735 белорусского рубля (−0,0151 пункта);

российский рубль — 3,4387 белорусского рубля за 100 российских (−0,0131 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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