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В Речице местный житель напал на соседей с двуручным мечом

06.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночные посиделки троих жителей Речицы во дворе с алкоголем закончились нападением одного из них на соседей.


Фото: warbook.club. Фото носит иллюстративный характер 


В одном из дворов Речицы трое местных жителей выпивали и общались. Когда им из соседнего дома стали делать замечания, компания поднялась в квартиру к одному из парней, пишет blizko.by со ссылкой на «Дняпровец».
 
Однако во время перепалки с соседями хозяин квартиры по голосу узнал свою знакомую. Не желая успокаиваться, он позвонил ей и продолжил выяснять отношения. Затем вышел во двор, но уже с металлическим мечом, который ему несколько лет назад подарили. На разговор с вооруженным мужчиной спустился муж девушки и она сама. В итоге агрессивный сосед набросился на пару, начав наносить им удары холодным оружием.

К тому моменту на место подъехали вызванные сотрудники РОВД. Увидев машину с мигалками, нападавший отбросил оружие в сторону. По информации издания, первоначально оперативники отнеслись с иронией к рассказу пострадавших о том, что сосед набросился на них с мечом. Однако были шокированы, когда при осмотре местности обнаружили настоящее оружие длиной около полутора метров.
 
Ситуация закончилась без серьезных последствий. Меч оказался не заточен, и нападавший не нанес серьезных травм.
 


 
 
 
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Ночные посиделки троих жителей Речицы во дворе с алкоголем закончились нападением одного из них на соседей.
 
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