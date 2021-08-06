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У Беларуси - четвертая награда. Магомедхабиб Кадимагомедов принес серебро Олимпиады

06.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это четвертая награды белорусской команды, у которой сейчас есть золото, два серебра и бронза.

У Беларуси - четвертая награда. Магомедхабиб Кадимагомедов принес серебро Олимпиады
© REUTERS / LEAH MILLIS
Белорусский борец вольного стиля (весовая категория до 74 кг) Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную награду Токио-2020, сообщает Sputnik.
В финальной схватке против россиянина Заурбека Сидакова представитель Беларуси проиграл со счетом 0:7.

В 1/8 финала Кадимагомедов был сильнее кубинца Хеандри Гарсону Кабалеро (12:8). В четвертьфинале Магомедхабиб выиграл у одного из главных фаворитов турнира – американца Кайла Дэйка с ошеломляющим счетом 11:0. В полуфинале представитель Беларуси встретился с итальянским борцом кубинского происхождения Франко Чамисо Маркесом и победил его со счетом 9:7.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил серебряного призера Игр. "На протяжении всего олимпийского турнира по борьбе вольной в Токио за твоим выступлением пристально следили в Беларуси. С каждой твоей победой над серьезными соперниками вера в общий успех на Играх только крепла", - заявил Лукашенко.

По его словам, на пути к олимпийскому серебру Кадимагомедов проделал серьезную работу. "Вместе с тренерским штабом национальной команды тебе удалось добиться значимого результата в карьере и подняться на олимпийский пьедестал", - сказал он.

Глава НОК пожелал белорусскому "вольнику" здоровья, благополучия и успехов в будущем.

Родился в России, блеснул в Беларуси


Магомедхабиб Кадимагомедов родился в Дагестане, в селе Хуштада Цумадинского района.

Сначала занимался футболом, но потом природа взяла свое: в Дагестане едва ли не каждый мальчишка – борец. Первый успех пришел в возрасте 13 лет, когда Магомедхабиб выиграл юношеское первенство России по вольной борьбе. После этого никаких особых спортивных результатов у парня не было (если не считать бронзу юношеского первенства).

Был период, когда Кадимагомедов вообще решил бросить борьбу. Удержал дядя. "Дядя Магомедсаид нашел нужные слова, приходил почти на каждую тренировку, подбадривал и помогал. Если бы не он, то, возможно, я ушел бы из борьбы", - признавался затем Магомедхабиб.

В 2014 году он выиграл несколько международных турниров среди взрослых. Побеждал и на турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске.

В 2017-м стал чемпионом России, но на мировом первенстве в Париже был лишь седьмым.

В прошлом году переехал в Беларусь. Публично о причинах такого решения Кадимагомедов не высказывался, однако специалисты предположили, что главная из них – огромная конкуренция в российской сборной. Магомедхабибу просто не хватало "места под солнцем".

Из любопытного: герой Токио-2020 – земляк Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона UFC в легком весе. Недавно Хабиб признался, что внимательно следит за выступлениями Кадимагомедова: "Очень красиво борется, я люблю его схватки смотреть, все турниры его нахожу в ютубе и смотрю схватки".

Таким образом, у белорусской команды в копилке уже четыре медали разного достоинства: золото принес батутист Илья Литвинович, серебро - борцы вольного стиля Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов , бронзу - прыгун в высоту Максим Недосеков.
 
Теги: Минск
 
 
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