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Белорусский борец вольного стиля завоевал олимпийское серебро
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У нашей команды еще одна медаль.
Белорусы снова на Олимпийском пьедестале. Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль. В финале Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.
Итого сейчас у белорусской команды одно золото, два серебра и одна бронза.
Напомним, Магомедхабиб Кадимагомедов подписал «провластное» письмо белорусских спортсменов.
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У нашей команды еще одна медаль.
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