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Белорусский борец вольного стиля завоевал олимпийское серебро

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

У нашей команды еще одна медаль.

Белорусский борец вольного стиля завоевал олимпийское серебро

Белорусы снова на Олимпийском пьедестале. Борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль. В финале Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

Итого сейчас у белорусской команды одно золото, два серебра и одна бронза.

Напомним, Магомедхабиб Кадимагомедов подписал «провластное» письмо белорусских спортсменов.

 
 
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