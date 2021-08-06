Очевидец: «У границы выстраивают белорусских пограничников со щитами и дубинками, автоматные очереди не смолкают»

Источник материала: Салiдарнасць

Витаутас Валентинавичюс – о том, как возвращают мигрантов.

Парламентский контролер по правам человека рассказал о том, что увидел на белорусско-литовской границе после решения не впускать нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Литву. Литовец наблюдал за ситуацией с 22 часов, пишет Delfi.





— Мы объехали Друскининкайскую заставу (30 км). Там белорусские пограничники запускали осветительные ракеты и наблюдали за нашими пограничниками с башни, кроме того, белорусские пограничники были рассредоточены в лесу. Мы видели, что движение в Беларуси интенсивное, — вспоминает очевидец.

Под утро после 4 часов ему удалось понаблюдать за действиями по возвращению нелегалов в Беларусь. К этому моменту пограничники задержали группу из 45 человек.

— Они стояли на белорусской стороне и молили пожалеть их, впустить в Литву — безопасную страну ЕС. Тогда литовские пограничники со словами «go to a safe country — Belarus, go away» принялись гнать их дальше от границы. Группа — ни с места. В сторону Литвы пошла женщина с ребенком, она не обращала внимание на крики литовских пограничников. Слышу по рации — не впускать. Женщина с ребенком не боится даже собаки, обняв ребенка, просит пожалеть ее и впустить в Литву. Остальные также просят принять женщину с ребенком. В руках у женщины капельница, вроде как ребенок с капельницей.

Пограничники подошли, увидели, что это обман, и велели женщине возвращаться назад. Поскольку женщина не двигалась, пограничники взяли ее под руки и перенесли в сторону Беларуси. Ребенок начал плакать, — рассказал Валентинавичюс об одном из инцидентов.

Далее произошло еще одно задержание.

— По рации мы слышим вызов к 129 столбу на границе, там перешла группа из 34 человек, 15 из которых — дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками.

Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125–126, высадили и понуканием «go, go go» и отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси, — рассказал контролер.

Напряжение на границе, по его словам, нарастает.

— А когда в таких случаях одна сторона (авторитарная) толкает мигрантов переходить границу, подгоняя автоматными очередями (выстрелы в воздух), а другая (демократическая) не принимает их, отгоняя собаками, вооруженными пограничниками и военными, люди оказываются как заложники? — размышляет Валентинавичюс.