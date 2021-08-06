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В Могилеве ищут очевидцев ДТП с пятью пострадавшими

06.08.2021 15:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 14 июля около 22.25. Водитель автомобиля Audi-100 двигался по ул.Королева со стороны пр.Димитрова в направлении пр.Мира. В районе дома №15 при перестроении в левую полосу движения водитель не справился с управлением, его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Сitroen Xsara. В результате ДТП травмированы 5 человек. Все госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев или граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефону 8 (0222) 29-82-05 (с 9:00 до 18:00 в будние дни) либо позвонить в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефону 8 (0222) 63-44-44 (круглосуточно).

Существенную помощь может оказать видеозапись аварии с автомобильного видеорегистратора.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по...
 
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