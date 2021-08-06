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Пассажир автобуса Варшава - Минск пытался провезти через границу марихуану

06.08.2021 15:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Брестского транспортного прокурора в рамках уголовного дела, расследуемого управлением Следственного комитета по Брестской области, санкционировал заключение под стражу пассажира автобуса Варшава - Минск, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

По материалам дела мужчину задержали 27 июля в РПТО "Варшавский мост". Сотрудники Брестской таможни при осмотре автобуса с использованием служебной собаки обнаружили марихуану. Наркотическое средство было спрятано в предметах контрацепции. Вскоре было установлено, что наркотик пытался переместить через границу 46-летний житель Слонима.

Брестская таможня как орган дознания выполнила неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и назначила необходимые экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с учетом тяжести преступления и личности подозреваемого.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По материалам дела мужчину задержали 27 июля в РПТО "Варшавский мост". Сотрудники Брестской таможни при осмотре автобуса с использованием служебной собаки...
 
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