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«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы проводят единый день приема граждан. Встречи организованы в каждом районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие малого и среднего бизнеса, капитальный ремонт, здравоохранение. Эти и другие темы звучат в обращениях белорусов. Многие приходят не только с просьбами помочь, но и делятся своими предложениями, как сделать Минск еще комфортнее. Надо отметить, что большую часть вопросов удается решить на месте во время общения с сенаторами. Есть и ситуации, которые требуют более детального анализа. После изучения всех нюансов заявители получают ответы.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Работе с обращениями граждан в Совете Республики уделяется большое внимание. Единый день приема – новшество 2021 года. Но такой формат общения с населением уже себя зарекомендовал. Подобные встречи прошли в Минском районе и Витебской области.
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«Руководство Заводского района очень оперативно реагирует на проблемы». Минские сенаторы провели единый день приёма граждан
Новости Беларуси. Сенаторы проводят единый день приема граждан. Встречи организованы в каждом районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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