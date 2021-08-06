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Глава МИД Литвы: в Минске сел пустой борт, чтобы забрать людей, желающих вернуться в Ирак
Источник материала: Навiны
Из Ирака в Минск 6 августа вылетел пустой борт, чтобы забрать граждан страны, желающих вернуться, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со ссылкой на своего иракского коллегу Фуада Хуссейна.
По словам министра, пустой самолет предназначен «для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад». «Эту информацию нам подтвердили несколько источников», — цитирует Ландсбергиса балтийское информагентство BNS.
Отмечается, что самолет авиакомпании Iraqi Airways, о котором идет речь, приземлился в Минске в полдень. По неподтвержденным данным, вернуться назад изъявили желание около 300 человек.
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Из Ирака в Минск 6 августа вылетел пустой борт, чтобы забрать граждан страны, желающих вернуться, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со...
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