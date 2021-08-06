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Глава МИД Литвы: в Минске сел пустой борт, чтобы забрать людей, желающих вернуться в Ирак

06.08.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Ирака в Минск 6 августа вылетел пустой борт, чтобы забрать граждан страны, желающих вернуться, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со ссылкой на своего иракского коллегу Фуада Хуссейна.

Глава МИД Литвы: в Минске сел пустой борт, чтобы забрать людей, желающих вернуться в Ирак

По словам министра, пустой самолет предназначен «для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад». «Эту информацию нам подтвердили несколько источников», — цитирует Ландсбергиса балтийское информагентство BNS.

Отмечается, что самолет авиакомпании Iraqi Airways, о котором идет речь, приземлился в Минске в полдень. По неподтвержденным данным, вернуться назад изъявили желание около 300 человек.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из Ирака в Минск 6 августа вылетел пустой борт, чтобы забрать граждан страны, желающих вернуться, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со...
 
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