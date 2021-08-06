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Германия сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС

06.08.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экономические последствия пандемии не помешали Германии в 2020 году сделала рекордные перечисления в общий бюджет Евросоюза.

Германия сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС
Фото pixabay.com

Как отмечается, отчисления составили 19,4 млрд евро, пишет DW.

Значительный взнос также сделали Франция (9,5 млрд евро) и Италия (6,3 млрд евро).

 

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Экономические последствия пандемии не помешали Германии в 2020 году сделала рекордные перечисления в общий бюджет Евросоюза.
 
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