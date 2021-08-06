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Германия сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС
Источник материала: Навiны
Экономические последствия пандемии не помешали Германии в 2020 году сделала рекордные перечисления в общий бюджет Евросоюза.
Как отмечается, отчисления составили 19,4 млрд евро, пишет
Значительный взнос также сделали Франция (9,5 млрд евро) и Италия (6,3 млрд евро).
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Экономические последствия пандемии не помешали Германии в 2020 году сделала рекордные перечисления в общий бюджет Евросоюза.
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