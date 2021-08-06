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Нацбанк играет с рублем. Видимо, кому-то это нужно
Источник материала: Партизан
Все валюты значительно подешевели к белорусскому рублю после падения последнего в предыдущие дни.
Стоимость корзины валют 6 августа упала сразу на 0,39% благодаря одновременному снижению стоимости доллара, евро и российского рубля.
Курс доллара упал на 0,0108 BYN до 2,5140 BYN/USD, прервав серию из трёх укреплений и оставив максимум максимума за 15 дней.
Курс евро обвалился на 0,0151 BYN до 2,9735 BYN/EUR и оставил максимум за 20 дней.
Курс российского рубля снизился на 0,0131 BYN до 3,4587 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже второй день.
Московская биржа
Российский рубль сегодня немного укрепляется к иностранным валютам на торгах в Москве.
Центробанк России опустил официальный курс доллара на 4 копейки до 73,1388 RUB/USD. Аналогичный курс евро снизился на 19 копеек до 86,4621 RUB/EUR.
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Все валюты значительно подешевели к белорусскому рублю после падения последнего в предыдущие дни.
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