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В Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы за участие в августовских беспорядках

06.08.2021 15:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы за участие в августовских беспорядках. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информирует БЕЛТА.

"5 августа в Солигорске сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД во взаимодействии с региональными правоохранителями задержали троих местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет. Установлено, что в августе прошлого года в Парке четырех стихий молодые люди участвовали в массовых протестах, бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров. Двое из троих задержанных не работают, все пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной фанатской группировки", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилия в отношении сотрудников милиции. Все водворены в ИВС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу по факту организации и активного участия в групповых...
 
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