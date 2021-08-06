Заработать или потерять десятки тысяч долларов? Вот как бизнес может использовать интеллектуальную собственность

Источник материала: ProBusiness



Фото: inpraxi.com.ua

Что важно помнить перед запуском инновационного продукта или выхода на рынок с новой бизнес-идеей? В первую очередь важно позаботиться о защите своей интеллектуальной собственности. Именно она может стать ценным ресурсом для компании.

На совместном с «Про бизнес» вебинаре советник по инновационной политике Всемирного банка Питер Линдхольм рассмотрел механизмы защиты интеллектуальной собственности. Рассказываем, как можно с минимальными затратами создать дополнительную ценность для своего бизнеса.

Чтобы разобраться в тонкостях и нюансах защиты интеллектуальной собственности для бизнеса, можно посмотреть вебинар с участием Питера Линдхольма в полной версии:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— Интеллектуальная собственность (ИС) — это актив, который создает ценность. ИС бывает разной: от физических объектов до информации, записанной на бумажных носителях, или даже не записанной вообще. Зачастую интеллектуальной собственностью считают опытные образцы или новаторские разработки, которые узаконены и имеют одного или группу авторов.

Питер Линдхольм

Генеральный директор «Lindholm-Consult» (Франция), консультант в области инновационных систем с более чем 20-летним опытом

Патентовать можно не только сам продукт, но и методы создания или установки. Это может быть план устройства микросхемы. Даже контейнеры для напитков могут считаться интеллектуальной собственностью, если обладают новизной и пользой.

Вопросы, которые нужно задать себе перед созданием инновационных продуктов:

В чем сейчас можно преуспеть? Что считается популярным сейчас и может быть популярно в будущем?

Хотят ли клиенты чего-то нового? Готовы ли к изменениям?

Каким образом можно меняться? Что для этого нужно?

Если фирма патентует свои изобретения, но при этом не имеет четкой стратегии, это не представляет угрозы для конкурентов. Дело в том, что на патентование продукта уходит много временных и финансовых ресурсов. И тратить их имеет смысл только в том случае, если бизнес четко представляет, для чего и как может использовать свою идею/разработку.



Фото: intravires.by

Защищать свои продукты патентами важно тем компаниям, которые стремятся захватить лидерство на рынке. Стратегия лидерства отличается тем, что компания создает уникальный продукт или методику, а формирование цены отходит на второй план и рассчитывается уже после создания опытного образца.

Как создать инновационную компанию?

Для начала важно понять, что инновации — это не что-то новое для всего мира. Это новое для вас, вашего рынка и конкурентов.

Примером удачной стратегии лидерства служит Amazon. Купить книгу можно было в любом книжном. Но инновация компании заключалась в самом способе покупки и доставки. В свое время Amazon был первым на рынке, кто предложил сервис покупки через интернет с быстрой доставкой. Он решил проблему потребителей, по сути, не открыв для мира чего-то нового, ведь люди все так же покупали книги.

Какими принципами пользоваться, чтобы создать инновационную компанию?

Не работайте в одиночку

Сосредоточьтесь на ваших компетенциях и ожиданиях клиента

Используйте стратегию дифференциации. Отличайтесь

Создайте конкурентное преимущество. Желательно устойчивое

Делитесь опытом с коллегами, партнерами и даже с конкурентами

Будьте готовы адаптироваться к реальному миру

Ставьте цели, которых сможете достичь.

После того как появилась инновационная идея, важно понять, в чем ее конкурентное преимущество. Затем сделать так, чтобы уникальную черту стало невозможно скопировать или создать аналог.

Если патентуете продукт, который легко копируется, то люди будут изменять ваше изобретение и выдавать его за свое, несмотря на патент. Патент — это документ, который подтверждает право собственности. Выдается он после отправки заявки в НЦИС и уплаты пошлин. Он подтверждает, что изобретение не могут изготавливать, использовать, распространять или продавать другие лица без согласия изобретателя. Данный документ позволяет заблокировать действия конкурентов и сделать продукт уникальным для рынка.

Что можно патентовать?

Изобретение можно патентовать только после проверки образца на работоспособность. Если изобретение представляет собой метод или процесс, то он должен быть реализуем, а если речь о продукте, то должна существовать возможность его изготовления.

Патентовать можно только то, что обладает новизной и неочевидным процессом изготовления. Новое свойство/предмет не должны быть легко воспроизводимы человеком, обладающим средними знаниями.

Что патентовать нельзя?

Идею запатентовать нельзя. Чтобы понять, почему, можно привести в пример машину времени. Идея такого устройства появилась давно и многие ученые пытались ее разработать. Но чтобы присвоить себе коммерческие права, нужен работающий образец. Он должен выполнять все функции будущего продукта (в данном случае — позволять людям перемещаться во времени).



Фото: inpraxi.com.ua

Также существуют сферы, в которых облагать свои изобретения патентами невозможно. Юридически это не запрещено. Но для таких изобретений достаточно сложно доказать, кто был первым владельцем.

Сферы, исключенные из патентной охраны в Европе, называют «серыми». В них входят:

Схемы, правила или методы для выполнения мысленного действия, игры или ведения бизнеса

Компьютерные программы

Хирургические методы лечения

Терапевтические методы лечения

Открытия, научные теории, математические методы.

Формы прав интеллектуальной собственности

1. Нерегистрируемые:

«Ноу-хау» — разработка, которая «сидит» в головах, но не оформлена документально. Данные права подкрепляют конкретное преимущество и играют ключевую роль при передаче технологии

— разработка, которая «сидит» в головах, но не оформлена документально. Данные права подкрепляют конкретное преимущество и играют ключевую роль при передаче технологии Коммерческие тайны — секретная информация о рынках, клиентах, поставщиках, ценах, а также неопубликованные патентные заявки.

В коммерческую тайну входят и «ноу-хау», которые нужны для создания продукта. Пример: рецепт кока-колы или продукции KFC. Ингредиенты это «ноу-хау», а процесс создания — коммерческая тайна.

2. Регистрируемые — т.е. подтвержденные юридически:

Авторские права

Промышленные образцы

Товарные знаки

Патенты.

В патентах содержится техническая информация, которая может давать монополию изобретателю. Выдается документ, как правило, на 20 лет. После этого срока его можно продлить еще на 5 лет, если доплатить.

Где искать информацию о зарегистрированных патентах?

Для поиска и проверки на патентную чистоту можно воспользоваться программой Matheo Patent. Она позволяет понимать, кто, что и где запатентовал. Существуют также бесплатные базы данных для патентного поиска: Espacenet, USPTO.

Также можно смотреть обзоры компаний и отчеты, которые публикуются гигантами рынка ежегодно.

Как патентовать изобретение?

Существует договор о патентной кооперации (PCТ). Он блокирует изобретение и является предварительной регистрацией продукта. В PCT фиксируется дата, с которой можно начинать отсчет исключительных прав изобретателя.

Важно помнить, что не все патенты работают одинаково во всех странах. Может быть такое, что некоторые из патентных прав недействительны в других государствах, так как ниша там уже занята. Например, изобретением, созданным в Беларуси, нельзя будет занять торговую нишу в Германии, если там уже зарегистрировано похожее изобретение.

Процедура подачи патентной заявки:

Разработка опытного образца или метода

Подача национальной заявки

Подача международной заявки (РСТ)

Публикация

Национальные патенты.

Если не нужно выходить на международный рынок, то хватит 18 месяцев и этапа публикации.

При подаче на патент необходимо быть максимально конкретным в терминах. Каждое слово, которое можно понять или интерпретировать не так, возможно, станет причиной копирования разработки.

Когда патент получен, можно начать создавать патентную «семью». Это создание схожих изобретений, которые «окружают» готовый образец. Цель такой «семьи» — получение патентов в других странах, если нельзя зарегистрировать имеющийся продукт.

Расходы на получение патента

Заявка на национальный патент в Беларуси обойдется в 3,5 базовых величины.

На PCT придется потратить еще € 3000.

Еще нужно потратиться на сборы за экспертизу — они примерно такие же, как на PCT.

Также есть расходы на переводы и пошлины — они рассчитываются индивидуально.

Возможна пошлина за продление патента, но она составляет незначительную часть от общих затрат и уплачивается только через 20 лет.

Всего на регистрацию патента может уйти несколько десятков тысяч евро. Если не уверены, что патент будет стоить таких вложений, можно сохранить свое изобретение как коммерческую тайну. Это бесплатно.



Фото: moneycrashers.com

Существует также такое понятие, как «патентная охрана», ее стоимость за 60 месяцев в одной стране составляет от € 4000 до € 5000. Таким образом, если необходимо защищать патент в 10 странах, будьте готовы потратить около € 50 000.

Что делать, если патентные права нарушены?

Если случилось так, что ваше изобретение изготавливают или распространяют незаконно, то прежде всего нужно определить, кто украл разработку, а затем выяснить степень серьезности нарушения прав.

В случае, если лично договориться не удалось, стоит заручиться юридической поддержкой и доказательствами. Если доказательств будет недостаточно, то сам истец может получить серьезный штраф.

Как показывает практика международных компаний, нарушенные патентные права или не вовремя разработанный образец могут принести потери, превышающие десятки тысяч долларов.

Читайте также