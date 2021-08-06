ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе

06.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе

Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла рядом с деревней Якшицы Березинского района 4 августа, примерно в 11 утра. 36-летний индивидуальный предприниматель из Березино рубил деревья в лесу. Ему помогали трое мужчин.

Уточняется, что у него был документ, разрешающий лесорубную деятельность. Во время работы одно из деревьев упало на 28-летнего помощника и придавило его. Первая помощь была оказана на месте, но спасти мужчину не удалось – он умер в машине скорой помощи.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете. Трагедия произошла рядом с деревней Якшицы Березинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 15 сутак асудзілі маці Сяргея Міронава, аўтара мэма «Хлопотное дельце»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by