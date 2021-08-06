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Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе
Источник материала: ОНТ
Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе. Об этом
Трагедия произошла рядом с деревней Якшицы Березинского района 4 августа, примерно в 11 утра. 36-летний индивидуальный предприниматель из Березино рубил деревья в лесу. Ему помогали трое мужчин.
Уточняется, что у него был документ, разрешающий лесорубную деятельность. Во время работы одно из деревьев упало на 28-летнего помощника и придавило его. Первая помощь была оказана на месте, но спасти мужчину не удалось – он умер в машине скорой помощи.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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Мужчину насмерть придавило деревом в Березинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете. Трагедия произошла рядом с деревней Якшицы Березинского...
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