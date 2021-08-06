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Салат с языком и грибами – вкуснейшая закуска на скорую руку! Обратите внимание на сочетание продуктов – оно идеально!

06.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат с языком и грибами – вкуснейшая закуска на скорую руку! Обратите внимание на сочетание продуктов – оно идеально!

Простой рецепт салата с языком и грибами на своей странице в Instagram опубликовал портал «Едим дома». Именно с таким сочетанием продуктов вкус блюда получается идеальным. 

Как готовить: 200 г шампиньонов тонко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до зарумянивания. 200 г отварного языка (лучше отварите его заранее) нарежьте соломкой, луковицу – тонкими полукольцами, 100 г маринованных огурцов – соломкой. Все перемешайте. 

Как готовить заправку: смешайте 4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, столько же хрена и пол чайной ложки горчицы. Посолите и поперчите по вкусу, размешайте.

Пучок рукколы выложите на блюдо. Сверху положите горкой салат, украсьте половинками помидоров черри (3 шт.) и перепелиных яиц (3 шт), полейте заправкой. 

Фото: Instagram  @edimdoma.ru

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Простой рецепт салата с языком и грибами на своей странице в Instagram опубликовал портал «Едим дома». Именно с таким сочетанием продуктов вкус блюда получается...
 
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