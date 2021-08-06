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Собака приносит младенцу свои игрушки, когда тот плачет! Посмотрите – это удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Невероятную историю опубликовал
У Ника и Хейли Эллиотт из Великобритании месяц назад родилась дочь Мэйси. Муж с женой беспокоились, что появление нового члена семьи огорчит их добермана Томми, которого они приобрели в возрасте трех месяцев два года назад. Однако потом стало понятно, что волновались они напрасно.
Томми стал прилежно заботиться о малышке – Ник и Хейли убеждались в этом неоднократно, просматривая ролики видеоняни. Когда Мэйси приехала из роддома, пес немного скулили первые дни из-за ее плача. Но он быстро понял, как успокаивать ребенка.
Доберман стал приносить Мэйси свои любимые игрушки – теннисный мячик, плюшевого мишку и т. д. Когда девочка начинала плакать, а родителей не было рядом, пес подходил к ней и оставлял в качалке игрушку.
Теперь Ник и Хейли совершенно спокойно оставляют добермана наедине с ребенком. Они точно знают, что он не обидит Мэйси, и другим не позволит это сделать.
Ролик, в котором Томми отдает свои игрушки Мэйси, супруги разместили в Facebook, и собака стала знаменитостью: «Как волшебно. Томми — очень хороший мальчик», «Оуу, какой он милый», «Кажется, этот пес — человек», «Какой хороший: настоящий старший брат», «Малышке повезло с хвостатым братом», – писали комментаторы.
Фото:
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Невероятную историю опубликовал ridus.ru. У Ника и Хейли Эллиотт из Великобритании месяц назад родилась дочь Мэйси. Муж с женой беспокоились, что появление нового...
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