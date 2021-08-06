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Белоруска Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль в женской борьбе на Олимпиаде в Токио.
Соперницей белоруски в весовой категории 53 килограмма была американская спортсменка Джакарра Гвениша Винчестер.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль в женской борьбе на Олимпиаде в Токио. Соперницей белоруски в весовой категории 53...
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