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7 свадеб, на которых сразу было ясно, что брак закончится разводом. Прочитайте – и не делайте таких ошибок никогда!
Источник материала: ОНТ
На свадебном торжестве жених и невеста обычно клянутся друг другу в вечной любви. Но иногда такая история очень скоро заканчивается. И грустную концовку, порой, можно предвидеть – просто стоит быть внимательнее.
Фото: Pixabay.com
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7 свадеб, на которых сразу было ясно, что брак закончится разводом. Прочитайте – и не делайте таких ошибок никогда!
На свадебном торжестве жених и невеста обычно клянутся друг другу в вечной любви. Но иногда такая история очень скоро заканчивается. И грустную концовку, порой,...
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