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7 свадеб, на которых сразу было ясно, что брак закончится разводом. Прочитайте – и не делайте таких ошибок никогда!

06.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 свадеб, на которых сразу было ясно, что брак закончится разводом. Прочитайте – и не делайте таких ошибок никогда!

На свадебном торжестве жених и невеста обычно клянутся друг другу в вечной любви. Но иногда такая история очень скоро заканчивается. И грустную концовку, порой, можно предвидеть – просто стоит быть внимательнее. Ridus.ru собрал истории пользователей Reddit – они рассказали о свадебных торжествах, на которых было сразу понятно, что брак закончится разводом.








Фото: Pixabay.com

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На свадебном торжестве жених и невеста обычно клянутся друг другу в вечной любви. Но иногда такая история очень скоро заканчивается. И грустную концовку, порой,...
 
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