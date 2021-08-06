7 свадеб, на которых сразу было ясно, что брак закончится разводом. Прочитайте – и не делайте таких ошибок никогда!

Источник материала: ОНТ

На свадебном торжестве жених и невеста обычно клянутся друг другу в вечной любви. Но иногда такая история очень скоро заканчивается. И грустную концовку, порой, можно предвидеть – просто стоит быть внимательнее. Ridus.ru собрал истории пользователей Reddit – они рассказали о свадебных торжествах, на которых было сразу понятно, что брак закончится разводом.





























Фото: Pixabay.com

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