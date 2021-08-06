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Олимпиада в Токио: представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе
Источник материала: ОНТ
Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебряную медаль XXXII Олимпийских игр,
В финале турнира по вольной борьбе представитель Беларуси уступил Заурбеку Сидакову из России.
Для белорусской олимпийской команды это четвертая награда на Олимпиаде в Токио и вторая серебряная. Ранее золото завоевал Иван Литвинович, Ирина Курочкина – серебро, а Максим Недосеков - бронзу.
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко
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Олимпиада в Токио: представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе
Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебряную медаль XXXII Олимпийских игр, пишет Telegram-канал Team.by. В финале турнира по вольной борьбе представитель Беларуси...
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