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Олимпиада в Токио: представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе

06.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе

Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебряную медаль XXXII Олимпийских игр, пишет Telegram-канал Team.by.

В финале турнира по вольной борьбе представитель Беларуси уступил Заурбеку Сидакову из России.

Для белорусской олимпийской команды это четвертая награда на Олимпиаде в Токио и вторая серебряная. Ранее золото завоевал Иван Литвинович, Ирина Курочкина – серебро, а Максим Недосеков - бронзу.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Магомедхабиба Кадимагомедова с завоеванием серебряной медали борца вольного стиля .

Фото: Telegram-канал Team.by 

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Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебряную медаль XXXII Олимпийских игр, пишет Telegram-канал Team.by. В финале турнира по вольной борьбе представитель Беларуси...
 
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