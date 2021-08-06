Олимпиада в Токио: представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе

Источник материала: ОНТ

Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) завоевал серебряную медаль XXXII Олимпийских игр, пишет Telegram-канал Team.by.

В финале турнира по вольной борьбе представитель Беларуси уступил Заурбеку Сидакову из России.

Для белорусской олимпийской команды это четвертая награда на Олимпиаде в Токио и вторая серебряная. Ранее золото завоевал Иван Литвинович, Ирина Курочкина – серебро, а Максим Недосеков - бронзу.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Магомедхабиба Кадимагомедова с завоеванием серебряной медали борца вольного стиля .

Фото: Telegram-канал Team.by

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